Metro Media Academy zkt. nieuw videotalent

Wil jij aan de slag met video, maar weet je niet goed waar te beginnen? Schrijf je dan nu in voor de allereerste Video Bootcamp van Metro Media Academy. In slechts twee dagen word je klaargestoomd voor het échte werk. Silke, Lieven en Janne gingen je al voor.

“De Video Bootcamp bewees meteen zijn nut”

Lieven De Meyer, 46

Distributiemanager

“Voor mijn job ben ik voortdurend op pad. Ik ben immers verantwoordelijk voor de verdeling van deze Metrokrant, zoals in de trein- en metrostations, bedrijven en ziekenhuizen. Ik kom vaak interessante mensen en evenementen tegen en dankzij de Video Bootcamp weet ik nu hoe ik die heel snel kan vastleggen. Dat gebeurt trouwens heel spontaan. Spot ik een flashmob in het station? Dan haal ik mijn smartphone boven en schiet ik leuke beelden. Een grote camera is namelijk overbodig om goede video’s te maken. Mijn smartphone heb ik altijd op zak. Veel handiger! Verder maak ik ook video’s van de activaties die Metro organiseert in de stations, bijvoorbeeld een nieuw drankje dat uitgedeeld wordt. Tijdes de bootcamp leer je niet enkel theorie, maar je steekt effectief de handen uit de mouwen. Daardoor wist ik al na twee dagen hoe ik de videotechnieken in mijn job kon gebruiken.”

“Voorkennis is niet nodig”

Silke Vandenbroeck, 28

Journalist

“Ik viel achterover toen ik, dankzij de methode van TheVJ.com, erachter kwam hoe eenvoudig het eigenlijk wel niet is om leuke video’s te maken. Als je de basisregels van producers Michael Rosenblum en Lisa Lambden opvolgt, is succes voor iedereen weggelegd. Voor ik deze bootcamp had gevolgd, was ik ervan overtuigd dat ik duur materiaal nodig had, zoals een grote camera, een statief, een microfoon… Maar nu besef ik maar al te goed dat je met een degelijke smartphone fantastische beelden kan shooten. Ook voor de montage hoef je nog geen voorkennis te hebben, Michael en Lisa zorgen voor de fundering waar jij verder op kan bouwen. Iedereen is in staat om op een efficiënte manier heel toffe filmpjes te maken. Op een paar dagen tijd heb ik skills geleerd die ik voor de rest van mijn leven zal meedragen.”

“Binnen de dag staat mijn video online”

Janne Vandevelde, 26

Journalist

“Journalisten werken vandaag de dag met strakke deadlines. Onze krant verschijnt vijf dagen per week, dus ik heb geen tijd om er naast mijn geschreven reportages nog te gaan filmen… of dat dacht ik tenminste. Zelfs al lijken je werkdagen nog zo druk, het loont écht de moeite een gaatje te vinden om je te verdiepen in video. Dankzij de Video Bootcamp met Michael Rosenblum en Lisa Lambden heb ik geleerd hoe ik efficiënt kan filmen én zelf monteren. Wanneer ik een goed idee heb, grijp ik mijn smartphone, spurt ik naar buiten, schiet ik in een paar uur de beelden die ik nodig heb, monteer ik alles tot een verhaal en klaar is kees. Het beste aan deze manier van werken? Binnen één dag staat mijn video online, klaar om de wereld te veroveren!”