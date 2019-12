Met dit simpel trucje laat je een boom beter groeien

Hoe kan je een boom beter doen groeien? Het antwoord is eenvoudig: wanneer je een boom plant, graaf je een vierkant gat in plaats van een rond gat. Op die manier groeien de wortels beter uit, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waarover The Guardian bericht.

Traditioneel worden bomen in ronde gaten geplant. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk, al zal het wellicht te maken hebben met de ronde vorm van de boomstam en de vorm van het gebladerte.

“Bij een rond gat groeien de wortels van de boom eerst goed in de omgewoelde aarde, maar buigen ze af wanneer ze de rand van het gat bereiken”, verklaart plantkundige James Wong. “Wanneer veel wortels op deze manier groeien, krijg je een spiraalvormig wortelstelsel. Hierdoor zal je pas geplante boom minder goed voedingsstoffen opnemen en niet zo goed groeien.”

Stabiel

Bij vierkante gaten is dit veel minder het geval, legt Wong uit. “Verschillende proeven met vierkante gaten hebben uitgewezen dat boomwortels in een vierkant gat gemakkelijker doordringen in de aarde naast het gat. Op die manier worden bomen stabieler en zijn ze beter bestand tegen droogte en windvlagen.”

Ten slotte adviseert Wong om na het graven van een gat voor een boom de uitgegraven aarde te hergebruiken. “Zo kan de boom beter wennen aan de bestaande grond rondom het gat”, verklaart hij.