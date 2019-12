Franse nepgendarme is “in de wolken” met aanhouding

Een Fransman uit Château-Chinon (nabij Dijon) moet binnenkort plaatsnemen op het beklaagdenbankje omdat hij zich talloze keren verkleedde als gendarme. De nepgendarme was naar eigen zeggen “dolblij” toen hij werd aangehouden, meldt Le Parisien.

De veertiger liep vorige maandag tegen de lamp omdat hij regelmatig in uniform over straat paradeerde. Volgens de échte gendarmerie deed de man zich voor als één van hen en “aarzelde hij niet om het uniform en zwaailicht onrechtmatig te gebruiken”.

Collectie

Bij zijn arrestatie troffen de ordediensten een grote verzameling uniformen en diverse attributen aan. Zo bezat de man een gewoon gendarme-uniform, een parade-uniform, een pak voor speciale interventies maar evengoed insignes, wapenstokken en officiersstrepen.

Dolblij

Tegen de verwachtingen van de ordediensten in was de man helemaal verrukt over zijn arrestatie. “Tijdens zijn voorarrest liet de man meermaals weten blij te zijn met zijn arrestatie. Hij droom al sinds zijn dienstplichtperiode ervan om zich bij de gendarmerie aan te sluiten, maar hij is daar nooit in geslaagd”, meldt parketwoordvoerder Paul-Édouard Lallois.

De veertiger moet zich binnenkort verantwoorden voor “inmenging in het openbaar ambt”. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Franse gendarmerie nog eens benadrukt dat iedereen die van een carrière als gendarme droomt, altijd contact mag opnemen met de ordediensten. “We leggen je graag uit hoe de sollicitatieprocedure werkt”, klinkt het.