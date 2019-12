Frank Deboosere verklapt of we dit jaar een witte kerst krijgen

Het is alweer een tijdje geleden dat we nog een witte kerst mochten meemaken. Het ziet ernaar uit dat we ook dit jaar geen sneeuwpret zullen beleven met kerst.

Hoewel Kerstmis sowieso een van de gezelligste periodes van het jaar is, hopen we elk jaar stiekem op de kers(t) op de taart: sneeuw. Weerman Frank Deboosere voorspelt echter dat het niet voor dit jaar zal zijn. “Dit jaar grote kans op een groene kerst. Het is geleden van 2010 dat we nog eens een witte kerst hadden”, twitterde hij. De kans is groot dat het op 25 december zacht weer wordt met temperaturen tussen de 6 en 10 graden. Te warm dus voor sneeuwvlokjes.

Verwend in 2010

Tien jaar geleden was dus de laatste witte kerst in ons land, al werden we toen met een sneeuwtapijt van 16 centimeter wel heel erg verwend. Ook in 2009 viel er sneeuw met kerst, al moesten we ons toen tevredenstellen met een laagje van 3 centimeter. Daarvoor moeten we al terug naar 1986 (1,5 cm) en 1964 (17 cm).

Vaak pas sneeuw in februari

Deboosere legt verder ook uit dat een groene kerst niet wil zeggen dat er geen sneeuw meer in aantocht is. “Dikwijls komt de winter bij ons pas echt op dreef in de loop van de maand januari. De laatste jaren dwarrelden de sneeuwvlokken dikwijls in februari. Een groene kerst wil niks zeggen over het verder verloop van de winter”, schrijft hij op zijn website.