Eva De Roo en Jan Paternoster in blijde verwachting van eerste kindje

Radiopresentatrice Eva De Roo heeft op Instagram bekend gemaakt dat ze voor de eerste keer zwanger is. Vader is muzikant en zanger Jan Paternoster, met wie ze sinds 2017 een relatie heeft. Het kindje zou voor juni zijn.

Het nieuws werd ook gedeeld op de Facebook-pagina en website van Studio Brussel, de radiozender waarop De Roo presenteert en waarvoor ze ook online video’s maakt. In de zomer van 2017 begon de presentatrice een relatie met Jan Paternoster, zanger en gitarist van rockgroep Black Box Revelation.

Getrouwd

De Roo en Paternoster proberen hun priv√©leven nogal af te schermen. Zo trouwde het koppel in mei nog in het grootste geheim. De verloving zelf werd toen pas opgemerkt tijdens¬†‘De Warmste Week’, waar De Roo een verlovingsring droeg. “Het stond in de sterren geschreven dat we zouden trouwen. Als een van de heetste gitaristen van ons land het je dan ook echt vraagt, dan twijfel je niet”, vertelde ze toen.

Het nieuws over de toekomstige gezinsuitbreiding besloten ze nu dus zelf de wereld in te sturen.¬†Van woensdag 18 tot en met 24 december presenteert Eva voor de vijfde keer op rij ‘De Warmste Week’, samen met nieuwe gezichten Joris Brys en Fien Germijns.