Beter dan bananenkunst: shoarmarol aan de muur

Dacht dat je dat het niet erger/kunstzinniger kon dan een banaan getapet aan de muur? Een Amerikaans museum gaat aan de haal met het – inmiddels wereldberoemde – kunstwerk en geeft er een eigen spin aan.

In het Arab American National Museum vind je geen bananen aan de muur. Nee, daar siert een verse shoarmarol de wand. “Als er discussies over kunst zijn, hebben Arabische Amerikanen ook wat te zeggen”, laat directeur Matthew Stiffler aan Middle East Eye weten. “En het was gewoon grappig”, voegt hij toe.

Vorige week was de wereld in de ban van de banaan die tot kunstwerk was verheven en voor vele tienduizenden euro’s over de toonbank ging. Daarna ontstond ophef toen het kunstwerk door een provocerende bezoeker opgegeten werd.

Onschatbare waarde

Met de na-apende shoarmarol wil het museum Arabisch Amerikaanse kunst onder de aandacht brengen. Op Twitter laat het museum weten dat de rol te koop is, een knipoog naar de banaan die meer dan 100.000 dollar opbracht. “Dit kunstwerk is van onschatbare waarde”, laat iemand weten op het platform.

Hoewel het museum zeker wist een statement te willen maken rond het bananenkunstwerk, was er nog wel wat discussie over wát er dan aan de muur moest komen te hangen. “Ik dacht eerst aan een aubergine”, vertelt Stiffler, “maar toen iemand shoarma opperde, was ik meteen overtuigd.” Het kunstwerk werd bij een lokaal restaurant gekocht, dat niet op de hoogte was van de potentie van de rol.

Lekkere kunst

De shoarmarol is overigens – net als het originele kunstwerk – ook alweer opgegeten. Volgens de bewuste medewerker was hij erg lekker.

Bron: Metro Nederland