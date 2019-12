Het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen, is zondag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter. Dat meldt het Amerikaanse geologisch instituut (USGS). Het epicentrum lag op enkele tientallen kilometers van het zuiden van Davao, de grootste stad van het eiland, zegt de USGS, dat het weinig waarschijnlijk acht dat er schade is of slachtoffers zijn. De aardbeving geeft evenmin een risico op tsunami .

bron: Belga