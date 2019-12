VS hebben in het geheim twee Chinese diplomaten uitgewezen

De VS hebben in oktober twee Chinese diplomaten op verdenking van spionage uitgewezen. Dit heeft de krant New York Times (NYT) bericht. De mannen zouden in september in gezelschap van hun vrouwen een militaire basis in de staat Virginia zijn binnengedrongen alwaar ook speciale troepen zijn gestationeerd. Amerikaanse regeringsambtenaren gaan ervan uit dat het minstens om een medewerker van de Chinese ambassade en een lid van de Chinese geheime dienst gaat.

Het motief van de indringing is onbekend. Maar mogelijk was het de bedoeling de veiligheidsvoorzieningen op de basis te bekijken. Noch het Pentagon, noch de FBI, noch de Amerikaanse ambassade in Washington, noch het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilden zich over het voorval uitspreken.

Bij bevestiging zal het de eerste keer sinds meer dan dertig jaar zijn dat Washington Chinese diplomaten op verdenking van spionage uitwijst. De VS en China zijn momenteel in een handelsconflict verwikkeld, terwijl er andere punten van wrevel zijn.

bron: Belga