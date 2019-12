Van der Poel: “Het ging stukken beter dan in Ronse”

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn tiende overwinning van het seizoen beet. Gisteren kwam hij amper vooruit in de modder van Ronse, vandaag heerste hij weer als vanouds. In de derde ronde sloeg Van der Poel toe, niet eens met een fikse versnelling, hij ging gewoon iets harder op de trappers staan toen hij Toon Aerts zag naderen. “Het ging vandaag stukken beter dan zaterdag”, verklaarde de 24-jarige Nederlander. “Het was in Ronse ook een ander parcours. Daar was het meer ‘stoempen’ en lopen en was het niet gemakkelijk om in het ritme te komen, hier kon je iets meer crossen. Ik had gisteren ook meer last van mijn rug dan vandaag (Van der Poel kwam een paar keer ten val tijdens de opwarming in Ronse en liet zich zaterdagavond nog behandelen door een osteopaat).

Van der Poel zag gisteren een eind komen aan zijn zegereeks van 35 overwinningen. Vandaag won hij opnieuw dus, enkel een hond leek zijn grootste tegenstander. “Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, maar gelukkig zagen we hem van ver aankomen, dus konden we anticiperen. Volgende week rijd ik opnieuw de dubbel, zowel Sint-Niklaas als Namen. Men verwacht van mij dat ik aan een nieuwe reeks overwinning begonnen ben. We zullen zien.”

bron: Belga