Tweehonderd betogers uit Zuid-Amerika protesteren in Brussel tegen neoliberalisme

Op het Europakruispunt in Brussel, vlak voor het Centraal Station, hebben zich zondagnamiddag een tweehonderdtal betogers uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen, en sympathisanten verzameld, in een gezamenlijke betoging tegen het neoliberalisme. De manifestatie komt er nadat de jongste weken in verschillende Latijns-Amerikaanse landen protesten zijn uitgebroken. Volgens de betogers in Brussel verbindt eenzelfde thema die verschillende protesten. “Het gaat om een gedeelde onvrede over het heersende neoliberale model, dat enkel de rijken bevoordeelt en de armen enkel armer maakt.”

Volgens de manifestanten in Brussel is Chili het voorbeeld van een laboratorium voor het neoliberalisme. In dat land is wekenlang betoogd voor meer sociale rechtvaardigheid en een nieuwe grondwet. De huidige dateert van 1980, toen het land een dictatuur was onder Augusto Pinochet. Bij het protest vielen in totaal 23 doden en meer dan 2.000 gewonden.

“Chili was een gedroomd model voor de kapitaalbezitters”, klinkt het bij de betogers. “Ze hebben alles geprivatiseerd, zelfs het water, en hebben van de staat, die de sociale rechten zou moeten beschermen, een filiaal van de grote bedrijven gemaakt. Het bruto nationaal product is de hoogte ingegaan, maar hetzelfde is ook gebeurd met de ongelijkheid en de uitbuiting. Desondanks moest het land als voorbeeld gelden voor het hele continent.”

De protesten in Chili, Colombia, Ecuador, Brazilië, Argentinië en Peru tonen volgens de betogers aan dat er een gedeelde onvrede heerst over dat neoliberale model. “Overal zien we een onderwijs en een gezondheidszorg van slechte kwaliteit, maar waarvoor duur moet betaald worden, lage pensioenen en uitkeringen, een hoge werkloosheid, allemaal tekenen van een steeds ongelijkere verdeling van de rijkdommen en de macht in de samenleving.”

In de beweging van de gele hesjes zien de betogers een gelijkaardige onvrede. “Ook in Europa heeft het neoliberalisme voet aan de grond gekregen en bedreigt het sociale rechten waarvoor jarenlang is gestreden.”

