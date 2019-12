Tusk en Walesa roepen Polen op tot protest tegen justitiehervorming

Donald Tusk, de vorige voorzitter van de Europese Raad, heeft zijn Poolse landgenoten opgeroepen om de protesteren tegen de controversiële hervorming van justitie van de regerende conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Gisteren riep de voormalige president Lech Walesa al op tot massaprotest als de regering doorzet met de plannen. “Niemand in Europa zal harder voor de onafhankelijkheid van het gerecht vechten dan de Polen zelf”, zei Tusk aan radiozender Zet. Het is hun “burgerplicht” om het gerecht te bescherming van de vernietiging. Sinds PiS in 2015 opnieuw aan de macht kwam, voert de partij hervormingen door bij de justitie. De Europese Commissie heeft daarom al verschillende procedures opgestart.

“De vernietiging van het onafhankelijke gerecht kan nooit toegelaten worden”, tweette Walesa gisteren. “Genoeg” met de hervormingen, aldus de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, die met de vakbond Solidarnosc een grote rol speelde bij de val van het communisme in zijn land.

Eerder deze week ging het hooggerechtshof opnieuw in tegen de regerende partij. De tuchtkamer die binnen het Poolse Hooggerechtshof is opgericht om rechters te bestraffen “brengt de stabiliteit van de wettelijke orde” in Polen in gevaar, zei voorzitter Malgorzata Gersdorf. Voor Recht en Rechtvaardigheid speelt die tuchtkamer een sleutelrol in de justitiehervorming.

Vorige week oordeelde het Hooggerechtshof al dat de nieuwe Nationale Raad van de Rechterlijke Macht, het orgaan dat rechters benoemt, niet onafhankelijk is en dat de tuchtkamer niet beantwoordt aan de Europese vereisten van een rechtbank. Het is de Nationale Raad die de leden van de tuchtkamer kiest. Die tuchtkamer kan iedere rechter of procureur ontslaan.

De hervormingen van het juridisch systeem die Warschau wil doorvoeren hebben ook bij de Europese Commissie tot groot ongenoegen geleid. Europees Commissaris voor Justitie Vera Jourova maakte al bekend dat ze zo snel mogelijk naar Polen wil afreizen om deze thema’s te bespreken.

bron: Belga