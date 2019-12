Proximus League – Lokeren pakt punt op veld van Union

Rode lantaarn Lokeren heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Union op de vijfde speeldag van de tweede periode in de Proximus league. Union-middenvelder Mathias Fixelles (45.+1) deed op slag van rust de netten trillen in het Joseph Mariënstadion. Abdoulaye Diaby (73.) kopte op hoekschop de 1-1 binnen. Vijf minuten voor affluiten moest Lokeren met tien man voortspelen, nadat Beridze een tweede gele kaart kreeg.

Lokeren slaagde er nog niet in te winnen onder Stijn Vreven, die op 19 november Glen De Boeck opvolgde.

Union komt met acht punten naast Roeselare op de tweede plaats terecht in de tweede periode, achter Beerschot (11 ptn). Lokeren is laatste met 2 punten.

In het algemeen klassement is Lokeren laatste met 15 punten, op drie punten van Lommel en vier punten van Roeselare. Na afloop van het seizoen nemen de laatste twee het tegen elkaar op in de play-downs. De verliezer van die nacompetitie degradeert naar eerste klasse amateurs.

bron: Belga