PDC WK darts – Huybrechts wipt nummer twee Rob Cross

Kim Huybrechts heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Wereldkampioenschap darts (PDC/3 miljoen euro). In de Alexandra Palace in Londen versloeg hij verrassend de Engelsman Rob Cross met klinkende 3-0 cijfers. Huybrechts (PDC-41) nam met 3-1 de eerste set voor zijn rekening en dit na onder meer een 116 uitworp en een 180 maximum. Rob Cross (PDC-2) die zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde, bleef op de dool en Huybrechts profiteerde van de missers. Hij kon met uitworpen van 66, 72 en 40 ook set twee winnen. In de derde set nam de 34-jarige Antwerpenaar een 2-0 voorsprong en dit na een 152 uitworp. Cross pakte leg drie, maar Huybrechts lukte een 11-darter voor een overtuigende 3-0 overwinning.

Huybrechts noteerde een gemiddelde van 89.59 per drie darts tegen 89.64 voor Cross. Bij het uitwerpen was Huybrechts superieur met 50% tegen 15.38% voor Cross.

Ook de vijfvoudige wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-40) ging onderuit. ‘Barnie’, die onlangs liet weten dat het zijn laatste WK is, moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Darin Young. Ook zijn landgenoot Jermaine Wattimena (PDC-18) verloor na een decider met 3-2 van de Engelsman Luke Humphries (UMB-46).

. Uitslagen World Championship darts:

Eerste ronde.

Darius Labanauskas (Lit/82) – Matthew Edgar (Eng/66) 3-0

Yuki Yamada (Jap) – Ryan Meikle (Eng/70) 3-1

Luke Woodhouse (Eng/69) – Paul Lim (Sin) 3-0

Mark McGeeney (Eng/85) – Matt Campbell (Can) 3-1

Zoran Lerchbacher (Oos/71) – Jamie Hughes (Eng/47) 3-2

Darin Young (VSt) – Raymond van Barneveld (Ned/40) 3-1

Tweede ronde.

Luke Humphries (Eng/46) – Jermaine Wattimena (Ned/18) 3-2

Kim Huybrechts (Bel/41) – Rob Cross (Eng/2) 3-0

bron: Belga