Nieuwe botsingen in vroegere Britse kolonie Hongkong

De politie van Hongkong heeft vandaag arrestaties verricht en pepperspray ingezet tijdens betogingen voor meer democratie. Daarmee is een eind gekomen aan de luwte na het geweld. In het zwart uitgedoste militanten mobiliseerden zich plotseling op meerdere plaatsen, en dat ging gepaard met vandalisme. De oproerpolitie gebruikte pepperspray en verrichtte minstens twee arrestaties in shoppingcentra, onder gejoel van voorbijgangers.

Verslaggevers van het Franse persbureau AFP zagen in het shoppingcentrum Shatin de arrestatie van een scholier en een tiener van 16 jaar. Ze riepen hun naam toen de politie hen meenam.

Gemaskerde militanten hielden ook lelijk huis in restaurants van Maxim’s, een keten in handen van een magnaat die het doelwit van protest werd, nadat zijn dochter de pro-onafhankelijkheidsbeweging bekritiseerd had.

Het zijn de eerste botsingen na drie weken van luwte in het geweld tussen manifestanten en politie in Hongkong.

Anderzijds verzamelden in een park zowat duizend mensen die met Chinese vlaggen zwaaiden, om hun steun aan de ordediensten van de stadstaat uit te spreken.

