Miss World 2019 komt uit Jamaica

De Jamaicaanse Toni-Ann Singh is zaterdag tijdens een plechtigheid in Londen tot Miss World 2019 gekroond. De 23-jarige studente psychologie haalde het in de finale van de Franse Ophély Mézino en de Indiase Suman Rao. Singh is daarmee al de vierde Jamaicaanse die de begeerde titel in de wacht sleept. “Aan dat kleine meisje uit St Thomas, in Jamaica, en alle meisjes in de hele wereld: geloof in jullie zelf. Weet dat jullie het verdienen en dat jullie in staat zijn om jullie dromen te verwezenlijken. Deze kroon is niet van mij, maar van jullie. Jullie hebben een DOEL”, twitterde de laureate.

Onze landgenote Elena Castro Suarez (19), de regerende Miss België, viel niet in de prijzen.

Bron: Belga