Minstens tien doden bij fabrieksbrand in Bangladesh

Bij een fabrieksbrand in Bangladesh zijn zondag ten minste tien arbeiders omgekomen, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Om een nog onbekende reden brak in Harina, ongeveer 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Dhaka, brand uit in een fabriek die ventilatoren produceert. Het vuur ontstond op de tweede van drie verdiepingen die de Luxury Fan Factory telt. Hoeveel mensen er toen in het gebouw waren, is nog niet duidelijk. De brandweer had anderhalf uur nodig om het vuur te doven.

Het bestuur van het district heeft een onderzoek naar de oorzaak van de brand opgestart. Een commissie moet binnen de tien dagen een rapport voorleggen.

Woensdag kwamen bij een brand in een plasticfabriek in Keraniganj in de zuidelijke buitenwijken van Dhaka minstens zeventien mensen om. Branden met dodelijke afloop zijn geen zeldzaamheid in Bangladesh, vanwege een gebrek aan veiligheidsmaatregelen en lakse implementatie van de wet. Zo kwamen volgens officiële cijfers van januari tot november minstens 154 mensen om bij 22.283 branden.

