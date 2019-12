Meer dan 50 lijken opgegraven uit massagraf in Mexico

Uit een massagraf in de Mexicaanse deelstaat Jalisco zijn minstens 50 lichamen opgegraven. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zaterdag gemeld. Het massagraf werd op 22 november ontdekt op een boerderij in het dorp Tlajomulco, vlakbij Guadalajara, de hoofdstad van de deelstaat. Tot hiertoe konden de autoriteiten al 13 slachtoffers identificeren. Het gaat om 12 mannen en een vrouw. Zij waren eerder als vermist opgegeven, verklaarde het parket van Jalisco. Het onderzoek wordt verdergezet om ook de identiteit van de andere slachtoffers en de doodsoorzaak van de overledenen vast te stellen.

In Jalisco, waar onder andere het machtige drugskartel Jalisco Nueva Generacion actief is, werden tussen 1 januari en 30 november door de autoriteiten al 2.465 moorden geregistreerd.

Bron: Belga