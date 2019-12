Meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in Brindisi voor ontmanteling bom WOII

In Brindisi zijn vandaag bijna 54.000 mensen geëvacueerd. Meer dan de helft van de inwoners van de Zuid-Italiaanse stad moest zijn huis verlaten voor de ontmanteling van een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Italiaanse media gaat het om de grootste dergelijke evacuatie sinds het einde van WOII. De bom viel waarschijnlijk in 1941. Het gevaarte van een meter lang en meer dan 200 kilogram werd begin november gevonden bij restauratiewerken in een bioscoop. De bom raakte toen al beschadigd door een van de werktuigen, meldt de krant La Repubblica.

De hele buurt in een straal van meer dan 1,5 kilometer rond de vindplaats is ontruimd. In een straal van 500 meter zijn gas en elektriciteit afgesloten. Ook het treinverkeer en luchtverkeer zijn onderbroken. Meer dan 1.000 agenten en 250 vrijwilligers van de civiele bescherming zijn ter plaatse.

Rond de middag moet de klus geklaard zijn volgens de lokale autoriteiten.

Bron: Belga