Ligue 1 – Depay scheurt kruisband en is minstens half jaar buiten strijd

Memphis Depay heeft zondag in het competitieduel van zijn Franse club Olympique Lyon tegen Rennes een kruisband in zijn linkerknie gescheurd. De Nederlandse international wordt in de komende dagen geopereerd en zal minstens zes maanden niet inzetbaar zijn, meldt de club. De kans dat Oranje volgend jaar op het EK zal kunnen rekenen op de 25-jarige spits, lijkt bijzonder klein. Lyon-trainer Rudi Garcia hield er al rekening mee dat zijn aanvoerder in het verloren duel (0-1) wellicht de kruisbanden in zijn linkerknie had gescheurd. Depay zou de blessure al in de 29e minuut hebben opgelopen bij een botsing met Hamari Traoré. Hij voetbalde nog door, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. Ook zijn Franse teamgenoot Jeff Reine-Adelaide is maanden uitgeschakeld. Hij scheurde zijn kruisband in de rechterknie.

Nederland speelt op 14 juni de eerste groepswedstrijd van het EK 2020 in Amsterdam tegen Oekraïne.

.

bron: Belga