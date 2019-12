Labour-leider Corbyn excuseert zich voor nederlaag

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft zich in de zondagskranten Sunday Mirror en The Observer verontschuldigd voor de nederlaag van Labour. De Britse socialisten incasseerden donderdag een zware nederlaag bij de vervroegde parlementsverkiezingen. In de open brief in Sunday Mirror trekt Corbyn het boetekleed aan omdat de Conservatieven van premier Boris Johnson een comfortabele meerderheid veroverden. “Ik zal er geen doekjes om winden. Het resultaat was een zware slag voor iedereen die zo hard nood heeft aan echte verandering in dit land.” Of: “Het spijt me dat we tekortschoten, ik neem hier de verantwoordelijkheid voor.” Anderzijds blijft Corbyn “trots” op de Labour-campagne, die een boodschap van “hoop” uitdroeg.

In The Observer is hij wat minder toegeeflijk en voegt hij eraan toe dat z’n eigen campagne met succes het debat bepaalde. Het verkiezingsprogramma zal de stempel “historisch belangrijk” krijgen. “Ik ben trots dat we het debat gewonnen hebben over het besparingsbeleid, de macht van bedrijven, de ongelijkheid en de klimaaturgentie. We hebben het politieke debat herschreven.” Maar “er is geen snelle oplossing om het wantrouwen van de kiezer te overwinnen”.

In antwoord op dat artikel tweette partijgenote en parlementslid Margaret Hodge meteen de boodschap “ontkenning”, meldt de omroep BBC. Hodge geldt al lang als Corbyn-criticus.

Eerder raakte al bekend dat Corbyn zijn partij niet meer zal leiden in een volgende verkiezingscampagne, maar nog niet onmiddellijk opstapt. Hij gaat “in het eerste deel van volgend jaar” afscheid nemen van het leiderschap.

Labour verloor 59 zetels, en houdt er nog 203 over. Dat is het laagste aantal verkozenen sinds 1935. De Conservatieven haalden 365 (+47) van de 650 zetels binnen.

bron: Belga