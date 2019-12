Jupiler Pro League – Club Brugge freewheelt naar 3-0 zege tegen KV Mechelen

Competitieleider Club Brugge heeft een onmondig KV Mechelen zondag een 3-0 nederlaag aangesmeerd op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Percy Tau (28.) en Emmanuel Dennis (30.) zorgden voor de 2-0 ruststand. Mats Rits (80.) voegde nog een goal toe in de tweede helft. Na acht minuten kwam KV Mechelen goed weg, toen een pegel van Vanaken tegen de onderkant van de lat uiteenspatte. In de 28e minuut slaagde Tau, die een schot van Vormer devieerde, er wel in te scoren. Hij deponeerde de bal in het dak van het doel. Malinwa zag sterretjes. Dennis liet met de hak de fraaie 2-0 optekenen. De VAR moest tussenbeide komen om het doelpunt, eerst afgekeurd wegens buitenspel, alsnog te valideren.

De tweede helft had minder om het lijf. Club Brugge was tevreden met de score en controleerde de partij, met de bekerwedstrijd van donderdag in Anderlecht in gedachten. Toch vloerde Rits KV Mechelen-doelman Thoelen nog met een schuiver in de linkerbenedenhoek. KV Mechelen leed zo na de 0-5 van eind september opnieuw een kansloze nederlaag tegen Club Brugge.

In de stand leidt blauw-zwart met 45 punten, met nog een match tegen Charleroi tegoed. Antwerp is tweede met 37 punten. AA Gent, derde met 35 punten, speelt om 20u nog bij KV Oostende. KV Mechelen is achtste met 28 punten.

bron: Belga