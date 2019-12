Jérôme Guéry derde in Grand Slam Grand Prix Genève

Jérôme Guéry is derde geworden in de Grand Prix van Genève, één van de vier etappes in de Grand Slam jumping, naast ’s Hertogenbosch, Aken en Calgary. Met de 13-jarige hengst Quelle Homme vormde de 39-jarige Namenaar één van zeven foutloze combinaties in een barrage met elf. Voor de zege was hij 47 honderdsten te traag. De 27-jarige Zwitser Martin Fuchs ging met de overwinning aan de haal. Met de 13-jarige ruin Clooney was hij amper vijf honderdsten sneller dan de Schot Scott Brash en Hello Senator.

Jos Verlooy en Pieter Devos sprongen eveneens de barrage. Verlooy werd met Igor zevende. Devos reed veruit de snelste barrage van alle deelnemers, maar moest met Espoir vier strafpunten noteren op de laatste hindernis en strandde zo op de achtste plaats. Olivier Philippaerts (Legend of Love) werd 15e, Grégory Wathelet (Nevados) 22e en Niels Bruynseels (Gancia) 30e.

Fuchs kreeg voor zijn overwinning een cheque van 400.000 Zwitserse frank (365.000 euro) overhandigd. Voor Guéry was er nog 180.000 Zwitserse frank (164.000 euro), voor Verlooy 32.000 (29.000), voor Devos 24.000 (22.000) en voor Philippaerts 4.000 (3.500).

Bron: Belga