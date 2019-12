Handelsoorlog VS-China – China schort extra heffingen VS-producten op

China heeft de voor zondag geplande extra heffingen op Amerikaanse producten opgeschort. Daarmee voldoet Peking aan een van de afspraken die China en de Verenigde Staten vrijdag zijn overeengekomen in hun akkoord over een voorlopige handelsdeal. Het bericht waarin dit staat is te lezen op websites van diverse Chinese departementen en op staatsmedia. “China hoopt, op basis van gelijkheid en wederzijds respect, samen met de VS elkaars zorgen op te lossen en de stabiele ontwikkeling van de onderlinge economische en handelsrelaties te promoten”, aldus het statement.

Vrijdag maakten beide partijen bekend dat er een voorlopig handelsakkoord was bereikt. De deal houdt in dat de VS stap voor stap de heffingen op Chinese producten zouden opheffen. Als deel van het akkoord zou China de invoer vanuit de VS opdrijven.

De twee grootste economieën ter wereld zijn al 18 maanden in een handelsdispuut verwikkeld.

bron: Belga