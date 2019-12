Franse actievoerders sluiten stroom af

De protesten tegen de pensioenhervorming in Frankrijk zorgen niet alleen voor problemen bij het openbaar vervoer. In het zuiden van Frankrijk sloten boze actievoerders donderdag bij de Franse netbeheerder RTE de stroom af. Zo’n 33.000 gezinnen in de regio van Beziers zaten enkele uren zonder elektriciteit, berichten Franse media. Eén koekjesfabriek werd door de stroomonderbreking geconfronteerd met een oververhitte oven, waardoor de brandweer moest tussenkomen. In het ziekenhuis van de stad sloegen de noodgeneratoren aan. Vele winkels moesten de deuren sluiten en voelen zich “gegijzeld”.

RTE bevestigt dat de stroomonderbreking er kwam nadat actievoerders binnendrongen bij het bedrijf in Sauclières. Er zou geen schade aan de infrastructuur zijn aangericht. Het netbedrijf heeft een onderzoek geopend.

Volgens BFMtv waren er ook in andere steden in de regio, zoals Perpignan, stroompannes. Vakbond CGT eist de actie op. Volgens de bond “is het de enige manier om gehoord te worden”. Mogelijk volgen er nog meer acties, waarschuwt een vakbondsman.

Bron: Belga