Federale formatie – Informateurs betreuren commentaren over vergaderingen

Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez betreuren dat onderhandelaars uit de biecht klappen over hun vergaderingen. Dat heeft Bouchez zondag in naam van beide informateurs aan Belga verklaard. De voorzitters van CD&V en MR betreuren dat “sommigen het opportuun vinden commentaar te geven over vergaderingen of die bekend te maken op tv-zenders of via de sociale media”, luidt het. Het duo herinnert eraan dat het zelf op geen enkele manier commentaar zal geven over zijn vergaderingen of over zijn informateurswerkzaamheden.

“We herinneren eraan dat de zoektocht naar een sterk resultaat voor ons land belangrijker is dan een communicatie-spektakel”, aldus nog Bouchez. Hij blijft ervan overtuigd dat “discretie, loyauteit en vertrouwen de motoren zijn om erin te slagen” ons land een regering te geven.

bron: Belga