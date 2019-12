Extra politie ingezet in Nederlandse deel van Sint Maarten na onrust

De regering van het Nederlandse deel van Sint Maarten zet extra politie in bij de grensovergangen met het Franse deel. Ook is de overheid bereid om toeristen op te vangen die het door rellen geteisterde Franse deel willen verlaten. Dat staat in een persverklaring op de regeringswebsite.

Het is al dagenlang onrustig op het Franse deel van Sint Maarten. Inwoners vinden dat de Franse regering zich te veel bemoeit met de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma, die twee jaar geleden grote verwoestingen aanrichtte. Parijs kwam deze week bovendien met strengere regels, zonder de bevolking daarbij te betrekken. Daarop braken de rellen uit, melden lokale media.

De belangrijkste wegen zijn onbegaanbaar door opgeworpen barricades en reizigers die landen op de internationale luchthaven Princess Juliana kunnen niet doorreizen naar het Franse gedeelte. De afgelopen dagen kwam het tot diverse botsingen tussen demonstranten en de politie.

De Franse autoriteiten raden toeristen inmiddels aan naar het Nederlandse deel te gaan. De VS raden op hun beurt aan om het Franse gedeelte voorlopig te mijden.

