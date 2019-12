Britse toerist gedood tijdens poging tot overval in Buenos Aires

In Buenos Aires is zaterdag een Britse toerist omgekomen nadat onbekenden hem in de buurt van een luxehotel in het centrum van de stad hadden proberen overvallen. De 28-jarige zoon van de vijftiger raakte zwaargewond. Beide slachtoffers werden neergeschoten. De aanval deed zich zaterdagochtend rond 11 uur voor. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten de twee mannen over naar het ziekenhuis van Argerich. De vader, die een kogel in de long kreeg, overleed enkele uren later op de operatietafel. De zoon raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar, melden de artsen.

De slachtoffers reisden samen met hun respectievelijke echtgenote en verloofde. De vrouwen “verkeren in shock en ze willen met niemand spreken”, aldus de autoriteiten. De familie wordt bijgestaan door het Argentijnse ministerie van Justitie en door het Britse consulaat.

De toeristen waren pas zaterdagochtend in het land aangekomen en werden bij aankomst in hun hotel door de daders aangevallen. “De misdadigers werden nog niet geïdentificeerd, maar we beschikken over aanwijzingen dat ze (de toeristen) volgden”, luidde het. Bij de aanval maakten de overvallers gebruik van “twee auto’s en een motorfiets”.

