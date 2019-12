BOEING 737 MAX – American Airlines stelt de terugkeer van 737 MAX uit tot april

American Airlines, een van de grootste vliegmaatschappijen in de VS, heeft de terugkeer van de Boeing 737 MAX uitgesteld tot 7 april. Oorspronkelijk zou het model op 3 december opnieuw in gebruik genomen worden, maar dat werd al verschillende keren uitgesteld. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt Boeing voor onrealistische tijdschema’s en stelt dat ze zich niet onder druk laat zetten bij de beoordelingsprocedure de Boeing 737 MAX.

De Boeing 737 MAX-vliegtuigen staan sinds maart wereldwijd aan de grond. Bij de twee crashes, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De ongelukken werden veroorzaakt door software die de neus van de vliegtuigen naar beneden duwde.

Bron: Belga