Armand Marchant eindigt als achttiende in slalom van Val d’Isère

Armand Marchant heeft de Wereldbekerslalom in het Franse Val d’Isère als achttiende beëindigd. De 22-jarige Luikenaar evenaart zo zijn beste resultaat uit 2016. De zege was voor de Fransman Alexis Pinturault. Marchant finishte in de eerste manche als 21e in 55.15. Hij plaatste zich zo voor de tweede manche, waarin hij zevende werd in 55.48. Zijn totaaltijd van 1:50.63 was goed voor een achttiende stek in de eindstand, op 2.72 van Pinturault. De Fransman werd op het podium vergezeld door de Zweed Andre Myhrer (+1.44) en de Italiaan Stefano Gross (+1.47). Pinturault komt dankzij zijn 25e WB-zege op kop in de algmene tussenstand van de Wereldbeker.

Armand Marchant werd drie jaar geleden al eens achttiende in Val d’Isère. Hij werd toen de eerste Belgische skiër die erin slaagde punten te halen in een Wereldbekermanche. In januari 2017 blesseerde Marchant zich vervolgens zwaar bij een val in het Zwitserse Adelboden. Hij moest revalideren tot december 2018 en maakte pas vorige maand zijn wederoptreden in de Wereldbeker.

Gisteren werd de slalom in Val d’Isère nog uitgesteld door de hevige wind. Vandaag kon onder een relatief blauwe hemel geskied worden. De organisatie besloot gisteren de uitgestelde slalom vandaag de plaats van de reuzenslalom te laten innemen. Sam Maes was in Frankrijk aanwezig om juist aan die reuzenslalom deel te nemen, en maakte dus rechtsomkeer naar Oostenrijk. De reuzenslalom zal later op het seizoen ingehaald worden in een ander skistation.

