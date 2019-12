Geen doodskist meer nodig: nieuw bedrijf wil lichamen laten composteren

Wanneer we sterven worden we ofwel begraven of gecremeerd. Maar nu is er een Amerikaans bedrijf dat ons nog een derde optie wil geven: het wil je lichaam laten composteren.

Recompose hoopt van start te kunnen gaan binnen de twee jaar. «We hebben onszelf de vraag gesteld of we van de natuur gebruik kunnen maken om voor onze overledenen te zorgen. Met het composteren willen we iets teruggeven aan de aarde», zegt oprichtster en CEO Katrina Spade.