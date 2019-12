WB baanwielrennen Brisbane – Degrendele gaat er opnieuw uit in de 1/16e finales van de sprint

Nicky Degrendele werd zaterdag in het sprintonderdeel van de wereldbekermanche baanwielrennen in het Australische Brisbane uitgeschakeld in de zestiende finales, net als vorige week in het Nieuw-Zeelandse Cambridge. Het sprintonderdeel in Brisbane was voor Degrendele bijna een exacte kopie van dat van Cambridge. Met een 25ste plaats op 36 deelnemers in de tijdrit over tweehonderd meter slaagde ze erin zich te kwalificeren voor de rest van het sprinttoernooi, maar daarna ging het meteen mis in de zestiende finales. Net als vorige week werd ze daarin uitgeschakeld door de Nieuw-Zeelandse Natasha Hansen.

Zondag komt Degrendele, de enige Belgische baanwielrenster in Brisbane, ook nog aan de start van het keirinonderdeel. De 23-jarige West-Vlaamse is voormalig wereldkampioene in die discipline.

bron: Belga