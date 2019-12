Vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland – Reddingswerkers keren terug om laatste slachtoffers te vinden

Reddingswerkers zijn zondagochtend teruggekeerd naar het Nieuw-Zeelandse White Island (Whakaari). Ze gaan er op zoek naar de lichamen van de laatste twee vermiste slachtoffers na de vulkaanuitbarsting van afgelopen maandag. De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland eiste tot nu toe al vijftien levens, nadat zaterdag een gewonde overleden is in het ziekenhuis. De vulkaan barstte uit terwijl tientallen toeristen de populaire natuursite aan het bezoeken waren.

Zondag zijn twee teams van vier met reddingswerkers gespecialiseerd in ‘search and rescue’ en in slachtofferidentificatie per helikopter naar het kleine eiland voor de oostkust van het Noordereiland afgereisd. Ze dragen beschermende kledij. Omwille van de ademhalingsapparatuur kunnen ze er maximaal 75 minuten blijven, aldus de autoriteiten.

Volgens de politie is een van de vermiste lichamen in het water gezien. Het is niet geweten of het tweede slachtoffer zich op het eiland bevind. Duikers doorzochten zaterdag tevergeefs het water rond het eiland.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid liggen nog veertien gewonden in vier Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen, onder wie tien in kritieke toestand. Dertien andere zijn voor verzorging naar Sydney en Melbourne in Australië overgebracht.

bron: Belga