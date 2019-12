VOEM reikt Emancipatieprijzen uit

In Gent heeft de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie voor Moslims (VOEM) zaterdagavond haar 22ste Emancipatieprijzen uitgereikt aan organisaties of personen die zich inzetten voor een democratische, inclusieve en duurzame samenleving in diversiteit. De VOEM-prijzen bekronen bruggenbouwers die burgers betrekken, versterken en veranderen. Er zijn vier categorieën: cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en maatschappelijke beweging.

In de categorie cultuur won Hind Eljadid. “Deze Antwerpse woordkunstenaar werpt via linguïstisch vakmanschap een kritisch oog op onze superdiverse samenleving.” In de categorie educatie haalde Welcome vzw het, een Antwerpse vrijwilligersorganisatie die mensen helpt en leert omgaan met de papieren romslomp.

In de categorie maatschappelijke beweging ging de prijs naar Janette Danyiova (Seer vzw). Zij verricht pionierswerk op het gebied van de emancipatie van Romagemeenschappen en bundelde deze expertise in het boek De Tandwielmethodiek. In de categorie gemeenschapsvorming ging de prijs naar Mimoun El Hammoudi (Centrum Barmhartigheid). “Mimoun en zijn vzw Barmhartigheid blijven in Ninove ijveren voor een diverse samenleving waarin iedereen in harmonie met elkaar leeft.”

Er ging ook een speciale vermelding naar Agnes Vancamp (vzw Kwasa Kwasa) en Katrien De Smet (FMV – Federatie van Marokkaanse Verenigingen). “Agnes verrichte pionierswerk op het gebied van intercultureel werken in Gent. Al in de jaren 80 was ze bezig met de emancipatiestrijd van minderheden, onder andere via vormingswerk, preventie en sensibilisering. Ook Katrien De Smet verrichte pionierswerk op het gebied van intercultureel werken in Gent. Sinds de jaren 80 is ze actief bezig, vandaag is ze nog steeds de rots in de branding bij FMV.”

bron: Belga