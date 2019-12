Peter Snell, ex-wereldrecordhouder op de 800m en drievoudig olympisch kampioen, overleden

In het Amerikaanse Dallas is donderdag de Nieuw-Zeelandse atleet Peter Snell op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende kranten uit zijn geboorteland. De specialist van de halve fond heeft drie olympische gouden medailles op zijn palmares. In 1960 hield hij Roger Moens van goud op de olympische 800 meter. Twee jaar later snoepte hij diezelfde Moens het wereldrecord af. Snell won in 1960 in Rome zijn eerste olympisch goud. Hij klopte op de 800 meter torenhoog favoriet Moens. In 1962 bracht Snell op die afstand ook het wereldrecord op zijn naam, toen hij naar 1:44.3 snelde en daarmee Moens van de tabellen liep. In 1964 in Tokio deed de Nieuw-Zeelander nog beter dan vier jaar eerder in Rome: hij won zowel de 800 als de 1.500 meter. In dat huzarenstukje slaagde sindsdien niemand meer.

Enkele weken geleden moest Snell nog forfait geven voor een atletiekgala in Monaco door een hartaanval, maar daarvan leek hij hersteld. Volgens zijn vrouw is hij donderdag in zijn slaap overleden.

Snell werd gecoacht door de legendarische Nieuw-Zeelandse trainer Arthur Lydiard. Die staat bekend als de grondlegger van de moderne trainingsleer.

Bron: Belga