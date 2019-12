Jupiler Pro League – Antwerp wint zuinig van Eupen

Antwerp heeft zaterdag Eupen met 1-0 verslagen op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Lior Refaelov (80.) lukte het enige doelpunt op de Bosuil. De Great Old springt zo voorlopig naar de tweede plaats in de stand. Na een eerste helft zonder doelkansen was het wachten op de invalbeurt van Mirallas voor wat opwinding. De vleugelspeler besloot op De Wolf. Ruim twintig minuten voor affluiten belandde een afgeweken pass van Baby opnieuw bij Mirallas, die van vlakbij de verkeerde kant van de paal koos. Amat duwde Mirallas even later tegen de grond. Ref Geldhof kende Antwerp een vrije trap toe op een interessante positie. Refaelov krulde het leer knap over de muur in doel. Het team uit de Oostkantons had in de laatste tien minuten geen reactie meer in petto. Eupen-aanvaller Bolingi kreeg wegens overmatig protest nog twee gele kaarten.

Antwerp klimt in de stand met 37 punten over AA Gent (35 ptn) en Standard (34) naar de tweede plaats. AA Gent gaat zondag op bezoek bij KV Oostende, de Rouches spelen gastheer voor Anderlecht.

bron: Belga