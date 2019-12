Jean-Louis le Soumis mag een maand lang Molenbeek niet in

De burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), heeft prediker Jean-Louis Denis, ook bekend als Jean-Louis le Soumis, verboden om een maand lang haar gemeente te betreden. Dat bericht La Dernière Heure. Ze vaardigde daarvoor gisteren een politieverordening uit. “Ik heb inderdaad die beslissing genomen en ze is betekend aan de betrokkene”, zei Moureaux aan de krant. “Hij heeft in deze gemeente niets te zoeken. Deze heer blijft haatdragende boodschappen verkondigen, waar onze jeugd tegen beschermd moet worden. Vanwege zijn verleden als onruststoker in onze gemeente, neem ik mijn verantwoordelijkheid, om problemen met de openbare orde te vermijden.”

Als Denis de beslissing wil aanvechten, moet hij daarvoor op 19 december naar het gemeentehuis. Hij kan ook naar de Raad van State stappen.

Jean-Louis Denis woont momenteel in Londerzeel. Hij is veroordeeld tot vijf jaar cel voor terrorisme. In december 2018 mocht hij de gevangenis verlaten. Sindsdien heeft de politie van Molenbeek hem twee keer gecontroleerd.

bron: Belga