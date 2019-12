Franse acteur, zanger en komiek Bernard Lavalette overleden

De Franse acteur, zanger en komiek Bernard Lavalette is zaterdag op 93-jarige leeftijd in Parijs overleden, zo heeft nieuwszender BFTMV op gezag van zijn dochter Anne de Fleury gemeld. Lavalette kwam op 20 januari 1926 in Parijs op de wereld als Bernard Maurice de Fleury. Hij nam de artiestennaam Bernard Lavalette aan naar het kasteel van Villebois-Lavalette waarvan zijn grootvader Maurice de Fleury eigenaar was.

De man maakte vooral naam met tweedeplansrollen in films, zoals “Le Gendarmerie se marie” (1969) van Jean Girault of “Le Viager” (1971) van Pierre Tchernia. Tevens was hij in televisiefilms te zien.

Lavalette speelde ook veel rollen in het boulevartheater en gaf conférences. Als zanger stond hij zelfs in de beroemde Olympia in Parijs.

bron: Belga