DVV Trofee Ronse – Mathieu van der Poel: “Ik was niet goed genoeg”

Geen 36e overwinning op rij in het veld voor Mathieu van der Poel. De Nederlander zag zaterdag in Ronse een einde komen aan een lange zegereeks. “Ik wist dat het een keer zou stoppen”, stelde hij. “Vandaag was ik gewoon niet goed genoeg.” Van der Poel paste voor het crossweekend van vorige week wegens een stage van twee weken in Spanje. In Ronse kwam hij opnieuw aan de start, na negen op negen in dit nieuwe seizoen en na 35 op 35 de voorbije maanden. “Tja, die reeks stopt nu. Het is nu aan mij om een nieuwe reeks te maken. Al denk ik niet dat zo’n lange reeks nog zal lukken. Net zoals in mijn andere wedstrijden mik ik altijd voluit op de zege, maar je wint niet altijd. Het was wat afwachten hoe ik me voelde na de stage en vandaag reageerde ik daar niet al te best op. Op dit soort parcoursen is Toon Aerts ook altijd heel sterk en dat heeft hij vandaag nog eens bewezen. Als ik goed ben, moet ik met hem kunnen concurreren. Maar dat lukte niet, ik was niet goed genoeg vandaag.”

Van der Poel raakte niet vooruit en toonde zich ook technisch niet van zijn beste kant. “Ik stapelde de foutjes op en bleef meer dan eens aan een paaltje hangen. Als het niet draait en je het lastig hebt, dan maak je ook meer fouten. Toon had al snel een grote kloof en ik besefte al snel dat ik die niet meer zou dichten. Ik vond vandaag mijn draai niet in het veld, dat kan gebeuren. Zondag wacht met Overijse een nieuwe cross. We zullen zien of het daar beter draait, maar ik verwacht eerder dat je nog een weekje geduld moet hebben.”

bron: Belga