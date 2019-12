Duitse oud-luitenant en Amerikaanse veteranen vieren 75 jaar Ardennenoffensief in Bastenaken

Amerikaanse veteranen en één Duitse veteraan, oud-strijders van het Ardennenoffensief, hebben zaterdag samen een notelaar geplant aan het Bastogne Barracks Museum, een verwijzing naar de beroemde ‘Nuts’-uitspraak van generaal Anthony McAuliffe in 1944. De ontmoeting tussen de veteranen in Bastenaken was een initiatief van het War Heritage Institute, de instelling die de herinnering aan het oorlogsverleden levendig moet houden. In de winter van 1944 streden de veteranen nog tegen elkaar in de omgeving van Bastenaken, 75 jaar later hadden ze een warmere ontmoeting. De Duitse veteraan, Jurgen Tegethoff (95), had in 1944 het bevel over een Tiger-tank. Het was de tweede keer dat hij terugkeerde naar Bastenaken.

“Ik heb een warme ontvangst gekregen. Ik heb een diep respect voor de 101ste Airborne Division (de legendarische luchtlandingsdivisie van de VS die deelnam aan het Ardennenoffensief, nvdr), en ik behoud dat respect voor het leven”, zei hij aan een publiek van Amerikaanse veteranen en hun families.

De gewezen Duitse soldaat en de Amerikaanse oud-soldaten maakten nadien kennis, alvorens ze een symbolische boom plantten in de voormalige kazerne in Bastenaken. De hele groep ging ook naar de ‘veteranenzaal’ in de Bastogne Barracks.

De keuze voor een notelaar is een directe verwijzing naar de beroemde ‘Nuts’-uitspraak van generaal Anthony McAuliffe, de commandant van de 101ste Airborne Division tijdens het Ardennenoffensief. Toen de Duitsers vroegen om zich over te geven op 22 december 1944, diende hij hen in niet mis te verstande bewoordingen van antwoord: “Nuts”. Om die reden is het overigens ook traditie in Bastenaken om vanop het balkon van het stadshuis tijdens een jaarlijkse herdenkingsstoet met noten te gooien.

De notelaar op de Bastogne Baracks is een symbool van vrede, zegt het War Heritage Institute. De boom zal er zijn voor de toekomstige generaties, die er de noten zullen kunnen rapen.

