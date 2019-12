Diriyah Tennis Cup – Goffin na nederlaag tegen Medvedev: “In 2020 wil ik terug in de top-10 staan”

David Goffin (ATP 11) verloor zaterdag zijn halve finale op de Diriyah Tennis Cup in Saoedi-Arabië, een exhibitietoernooi met een dotatie van drie miljoen dollar waarin acht tennissers, onder wie zes uit de top twintig, het tegen elkaar opnemen, met twee maal 6-3 van de Rus Daniil Medvedev (ATP 5). De 29-jarige Luikenaar was achteraf niet te teleurgesteld. Medvedev versloeg Goffin eerder dit jaar ook al op de Australian Open en in Cincinnati. “Het was een mooi toernooi met uitstekende tegenstanders en een toffe sfeer”, stak onze landgenoot van wal. “De mensen waren enthousiast om professionele tennissers aan het werk te zien en hebben ons heel hartelijk ontvangen. Het was een heel mooie ervaring voor mij. Alles was hier aanwezig om top te presteren. Medvedev was op het veld gewoon sterker. Hij is op hardcourt momenteel heel moeilijk te verslaan.”

Het nieuwe seizoen begint voor Goffin pas echt op 3 januari in Sydney, waar hij ons land zal aanvoeren op de ATP Cup. De eerste tegenstander in Australië is Moldavië, aangevoerd door Radu Albot (ATP 46). “Daarom waren deze wedstrijden in Saoedi-Arabië heel interessant”, besloot Goffin. “Ik weet zo beter hoe ik er voor sta. Mijn ambitie in 2020 is opnieuw de top-10 op de ATP-ranking te halen. En natuurlijk wil ik goede resultaten behalen in de grote toernooien.”

bron: Belga