Alvarado triomfeert in glijpartij op DVV Trofee Ronse

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Ronse op haar naam gebracht. De Nederlandse haalde het voor haar landgenotes Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Worst behoudt haar leidersplaats in het klassement. Het was Alvarado die meteen het snelst de blubber van Ronse indook. In geen tijd sloeg de Nederlandse een klein kloofje in een wedstrijd die gekleurd zou worden door heel wat val- en glijpartijen. Yara Kastelijn, in het spoor van Alvarado, viel, wat later zou Worst hetzelfde overkomen. Sanne Cant fietste in vierde positie.

Valpartijen bij de vleet, Alvarado bleef voorlopig gespaard van een glijpartij en dook de tweede ronde in met een voorsprong van 20 seconden op Worst, 29 op Kastelijn en Sanne Cant moest al 42 seconden prijsgeven.

In de materiaalpost kende Alvarado evenwel pech. Een mecanicien kwam ten val en de renster moest daarna haar stuur zelf rechtzetten waardoor Worst dichterbij kwam. Worst zou het kloofje ook dichten, maar zette zichzelf daarna weer buitenspel door een valpartij.

Ook Alvarado kwam nog ten val, maar was duidelijke de betere in het ploeter- en modderwerk en soleerde naar de zege, voor Worst en Kastelijn. In de strijd om de vierde plaats ging de Britse Evie Richards nog voorbij wereldkampioene Sanne Cant die vijfde zou worden op 2:22 van de winnares.

Annemarie Worst blijft aan de leiding in het klassement van de Sack Zelfbouw Ladies Trophy, maar geeft wel 21 tellen prijs op Alvarado en telt nu nog 1:01 bonus op haar landgenote.

bron: Belga