Studenten transformeren metrostel naar een oase van rust

De metro nemen staat voor veel mensen gelijk aan stress en claustrofobie, het is nu eenmaal geen pretje om op elkaar gepropt te zitten als sardines in blik. Maar ingenieursstudenten van de Ecole Polytechnique in het Canadese Montréal zagen in het transportmiddel net wél een oord van sereniteit en welzijn.

Van de ene dag op de andere stond er in een van de paviljoenen van de technische universiteit opeens een metrowagon. Het toestel maakte 52 jaar lang deel uit van de Montreal Transit Corporation, maar moest nu plaatsmaken voor een nieuw model. Dankzij enkele studenten heeft de wagon een tweede leven gekregen: een plek waar jongeren tot rust kunnen komen.

Anti-angst

Met de komst van de wagon wil de universiteit de mentale gezondheidsproblemen aankaarten die veel voorkomen bij studenten. «We wilden een plek creëren waar iedereen kan ontsnappen aan zijn of haar donkere gedachten», zegt Erika Lajeunes, hoofd van het Polytechnic Station project, aan Metro. «Ons doel is om stress, angststoornissen en eenzaamheid tegen te gaan. Veel buitenlandse studenten voelen zich bijvoorbeeld alleen wanneer ze hier aankomen en we willen net mensen samenbrengen.»

De tien studenten die het project op poten hebben gezet, geloven dat ze een verschil kunnen maken. «We willen taboes doorbreken en een hand reiken naar mensen die niet weten waar ze terecht kunnen met hun problemen. We kunnen de allereerste hulplijn zijn», klinkt het.

MWN