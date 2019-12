“Kersttruien zorgen voor veel extra plasticafval”

Tijdens de decembermaand hullen veel enthousiastelingen zich dagelijks in een andere kersttrui. Mooi zijn ze over het algemeen niet, maar een mens mag er ook al eens grappig uitzien en geen beter excuus dan Kerstmis. Maar zij die zich zorgen maken over het milieu kunnen beter wat minder fanatiek in de weer gaan met al die foute kersttruien.

Je koopt er eentje voor jezelf, voor je partner, voor je kinderen en wie weet zelfs voor je hond. Maar bij een kersttrui tellen de looks nu eenmaal zwaarder door dan de kwaliteit of de stof. En dat is slecht nieuws voor onze aardbol.

Fast fashion

Hubbub, een goed doel dat zich inzet voor het klimaat, besloot dat het tijd was om wat meer onderzoek te doen naar de impact van kersttruien. Ze onderzochten 108 truien afkomstig uit 11 verschillende winkels en kwamen tot de conclusie dat maar liefst 95% daarvan volledig of gedeeltelijk uit plastic bestaat. Volgens Hubbub zijn kersttruien een van de ergste voorbeelden van fast fashion. Twee op de drie kersttruien zouden slechts een keer per jaar gedragen worden en een van de drie volwassenen onder 35 koopt jaarlijks minstens één nieuw exemplaar.

Voor het leven

Het ergste is wellicht de stof waaruit de truien gemaakt zijn. 44% ervan bestaat zelfs volledig uit acryl, een stofje dat 730.000 microvezels afgeeft per wasbeurt. Dat is vijf keer meer dan een katoen-polyester-stof en anderhalf keer meer dan pure polyester. Sarah Divall, projectcoördinator bij Hubbub, spoort mensen daarom aan in Metro UK om eens in een tweedehandswinkel op zoek te gaan naar kersttruien. “En denk eraan: een kersttrui koop je niet alleen voor de feestperiode, maar voor het leven.”