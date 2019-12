Irritante mensen slapen rechts in bed

Woon je samen met je partner (en deel je het bed) dan is de kans groot dat jullie elk ‘een kant’ hebben. De ene slaapt steevast rechts, de andere links. Hoewel die situatie waarschijnlijk nogal onbewust is ontstaan, zegt de kant van het bed waar je slaapt toch meer over je dan je op het eerste zicht zou denken.

De hotelketen Premier Inn organiseerde een enquête om te peilen naar de gevolgen van de kant van het bed waar we slapen. De keuze lijkt erg willekeurig, maar niets is minder waar. Of dat wil de studie ons toch doen geloven.

Slecht humeur

Volgens de enquête is er slecht nieuws voor zij die ’s nachts aan de rechterkant van het bed liggen. Zij zouden namelijk meer stress ervaren, ’s ochtends vaker slecht gehumeurd opstaan en minder zelfvertrouwen hebben. Slechts 18% van hen geeft aan met een positieve blik naar het leven te kijken, tegenover 25% van zij die links liggen. Die zouden ook beter met stress kunnen omgaan en zwaarder werk kunnen verzetten. 31% van hen zegt ook heel tevreden te zijn met zijn of haar job, tegenover 18% van de rechtsslapers. En als je nu van plan was om gewoon aan de andere kant van het bed te gaan liggen, hebben we slecht nieuws: drie op de vier ondervraagden geven aan niet in staat te zijn om te wisselen van kant. Behoor jij tot de overige 25%, dan is het wellicht het proberen waard. Als je partner ermee instemt tenminste.