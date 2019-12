Win een familieticket voor Efteling aan Zee of Aladdin in Kursaal Oostende!

Kursaal Oostende x Metro wedstrijd

Kursaal Oostende viert in 2020 een heel jaar feest, want het bestaat 15 jaar. Het Kursaal bestaat natuurlijk al veel langer, maar dit is gewoon dé perfecte reden om iedereen te laten meegenieten van de parel aan de Belgische kust. In 2020 staan er onder andere twee fantastische familiemusicals op het programma: De Sprookjesboom van de Efteling en het sprookjesachtige Aladdin. Tickets zijn nu reeds te koop of doe mee aan deze wedstrijd en maak kans op familietickets. Doe mee en win!



