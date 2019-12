Vijf PS4-games die je digitaal kan spelen

Wil je graag je gamecollectie uitbreiden, maar puilt je kast nu al uit? Geen zorgen, tegenwoordig kan je games ook online kopen en in je digitale schuif stallen. Wij lijsten vijf topgames op die je in een webwinkel kan kopen en op een Game Drive van Seagate kan opslaan.1) Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Te koop voor: PC, PlayStation 4, Xbox One

De nieuwste first person shooter in de ontzettend populaire Call of Duty-franchise gaat terug naar zijn roots. Weg met jetpacks, dubbele salto’s en futuristische gadgets. Nazi’s en zombies maken plaats voor genadeloze terroristen in een meer hedendaagse, realistische setting. Kruip dus snel in de rol van een Amerikaanse marinier of Britse S.A.S.-soldaat en schiet erop los.

2) Death Stranding

Te koop voor: PlayStation 4

Een jaar geleden was ‘Red Dead Redemption 2’ de game die over alle tongen rolde. Nu is ‘Death Stranding’ de hype van het moment. Het actiespel speelt zich af in de Verenigde Staten, tijdens de nasleep van een catastrofale gebeurtenis. Overal vinden vernietigende explosies en bovennatuurlijke mysteries plaats. Kan jij de toekomst van de mensheid veilig stellen?

3) GTA V

Te koop voor: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Zelfs zes jaar na datum, blijft het een plezier om jezelf onder te dompelen in de onderwereld van Los Santos. Het is niet alleen één van de beste openwereldgames op het PlayStation 4-platform, in GTA V kan je ook een potje golfen, tennissen en racen. Garant voor honderden uren spelplezier!

4) Resident Evil 2 Remake

Te koop voor: PC, PlayStation 4, Xbox One

20 jaar na het origineel verschijnt de remake waar de Resident Evil-fans al jaren op wachtten. Deze moderne versie van het populaire survivalspel giet de iconische gameplay en verhaallijn van Resident Evil 2 in een gloednieuw jasje. Laat je meeslepen door de adembenemende graphics, nostalgische puzzels en angstaanjagende scènes. Is je nachtrust je lief? Dan speel je dit best niet ’s nachts.

5) The Outer Worlds

Te koop voor: PC, PlayStation 4, Xbox One

Op zoek naar een RPG waarbij jij de afloop van het spel bepaalt? Maak kennis met de scifi-game The Outer Worlds. In dit spel ben je zelf vrij om het avontuur op jouw eigen manier in te vullen: jouw keuzes beïnvloeden zowel het verhaal als de ontwikkeling van je personage. Vind je ruimteschip, bouw je crew en verken de verschillende nederzettingen in Halcyon. Goed om te weten: dit spel is van dezelfde makers als de iconische franchise Fallout!

