Weekend met zachte temperaturen op komst

Vannamiddag wordt grijs en winderig met regelmatig regen of buien en rukwinden, maar later wordt het droger. In het weekend zullen af en toe buien vallen, maar de temperaturen worden met maxima rond 9 graden vrij zacht. Dat meldt het KMI.

Zaterdag is het eerst bewolkt met regen, daarna gevolgd door opklaringen met kans op buien. Vooral in de zuidelijke landshelft kunnen die nog vrij talrijk zijn. In het noorden is er waarschijnlijk meer ruimte voor wat opklaringen. We halen 2 of 3 graden in Hoog-België, 6 à 7 graden in het centrum en 8 graden aan zee. De wind waait meestal vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee uit west, met rukwinden rond 60 à 70 kilometer per uur.

Zondag is het zwaarbewolkt met soms lichte regen in het zuiden. Elders wisselen wolkenvelden af met soms brede opklaringen. In het westen en aan zee zou er ook een bui kunnen vallen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. In de zuidelijke landshelft staat er een meestal zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, in de noordelijke landshelft is de zuidwestenwind eerder matig.

Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een zwakke regenzone met lichte regen traag vanuit Frankrijk noordwaarts. We beginnen de dag waarschijnlijk nog met droog weer in de noordelijke landshelft. Op het eind van de namiddag wordt het droger in de zuidelijke landshelft. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

De weersverwachting voor dinsdag is nog niet zeker. De kans op droog weer met een afwisseling van zon en wolkenvelden lijkt het grootst. De kans op wat regen is het grootst in het zuidwesten van het land. Het zou erg zacht kunnen worden, met maxima tussen 9 en 14 graden.

Ook voor woensdag is de weersverwachting nog onzeker. Regenzones blijven in onze buurt. Wellicht zou het nog op de meeste plaatsen droog worden met vrij veel wolkenvelden. De maxima liggen nog op zo’n 11 graden in het centrum.

