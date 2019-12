VS kondigen “pauze” van vredesgesprekken met taliban aan na aanslag

De Verenigde Staten hebben donderdag een “korte pauze” van de vredesgesprekken met de taliban aangekondigd. Dat doen ze na een aanval op een Amerikaanse luchtbasis in Afghanistan. “Toen ik vandaag de taliban ontmoette, heb ik onze verontwaardiging geuit over de aanval van gisteren (woensdag) op Bagram”, verklaarde de Amerikaanse gezant in Afghanistan Zalmay Khalilzad op Twitter. Bij die aanval vielen acht doden en tientallen gewonden.

“De taliban moeten laten zien dat ze willen reageren op de wens van de Afghanen voor vrede en dat ze daartoe in staat zijn”, aldus Khalilzad. “We nemen een korte pauze zodat ze hun leiders op dit cruciale moment kunnen raadplegen.”

De aanval van woensdag, die is opgeëist door de taliban, viseerde een ziekenhuis vlakbij een grote militaire basis van het Amerikaanse leger in het oosten van het land.

Zaterdag werden de vredesgesprekken tussen de VS en de taliban hervat in Qatar. Die hebben als doel dat de Amerikanen op termijn een groot deel van hun troepen uit Afghanistan terugtrekken, terwijl de taliban ervoor zouden zorgen dat terroristische groeperingen in Afghanistan geen voet aan de grond meer krijgen. Bij de onderhandelingen tussen de VS en de taliban is de Afghaanse regering evenwel niet betrokken.

Begin september zette de Amerikaanse president de gesprekken stop na een aanslag in Kaboel waarbij een Amerikaanse soldaat omkwam. Eind november kondigde hij aan dat de gesprekken opnieuw opgestart worden.

