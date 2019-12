Vlaams-Brabantse en Mechelse scholen klaar met gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem

Ruim zestig scholen uit Vlaams-Brabant en Mechelen zijn klaar met een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem voor de volgende inschrijvingsperiode in het secundair onderwijs. Dat meldt de kerngroep aanmelden.school vrijdag. Het centrale aanmeldsysteem wordt op 17 december boven de doopvont gehouden in Leuven. “Dan bevestigen 66 scholen uit Vlaams-Brabant en Mechelen formeel dat zij kiezen voor een gezamenlijk digitaal aanmeldpunt”, zegt de kerngroep. “Ouders uit de regio die hun kind voor het schooljaar 2020-2021 willen inschrijven in het eerste jaar van deze secundaire scholen melden zich vooraf aan op één centrale website. Dat maakt kamperen in de weken voor de officiële inschrijvingsdatum overbodig. Er komt ook een einde aan dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten. Dat leidde tot chaos en stress.”

Het samenwerkingsverband is meteen het grootste in Vlaanderen. De deelnemende scholen kiezen bewust voor digitaal aanmelden. Die mogelijkheid ontstond nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op 25 oktober scholen weer de vrijheid had gegeven om zelf te beslissen of ze een digitale aanmeldingsperiode willen.

De deelnemende scholen zijn gevestigd in Alsemberg (Beersel), Asse, Grimbergen, Haacht, Halle, Heverlee (Leuven), Kapelle-Op-Den-Bos, Keerbergen, Kessel-Lo (Leuven), Lembeek (Halle), Lennik, Leuven, Londerzeel, Machelen, Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver), Overijse, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Sint-Katelijne-Waver, Tervuren, Tildonk (Haacht), Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

bron: Belga