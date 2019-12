Vervoort wil dringend zelfde regels voor taxi- en privéchauffeurs

Er is dringend nood aan een hervorming van de wetgeving zodat ook de Uber-chauffeurs en chauffeurs van limousines onder dezelfde regelgeving vallen als die voor Brusselse taxichauffeurs. Dat was de boodschap van minister-president Rudi Vervoort op een vraag van Leila Agic (PS) tijdens het vragenuurtje deze namiddag in het Brussels Parlement. Agic verwees in haar vraag naar berichten over seksuele agressie door Uber-chauffeurs in de Verenigde Staten. Vervoort riep slachtoffers op om klacht neer te leggen bij de overheidsadministratie en de politie. Een klacht indienen via het klachtenplatform van bijvoorbeeld Uber volstaat volgens hem niet, omdat de ervaring in de VS leert dat er vaak niets met de klacht gebeurt.

Maar Vervoort wil ook sleutelen aan de wetgeving. Zo zijn VVB-chauffeurs (Vervoer van voertuigen met bestuurder) of limousinebestuurders vandaag niet aan dezelfde regels ontworpen als taxichauffeurs, onder meer over de eerbaarheid en de vakbekwaamheid. Daardoor zal het gerechtelijk verleden van de kandidaat-VVB-chauffeur nauwgezet onder de loupe genomen worden en is een beter selectie van de profielen gewaarborgd.

Het is voor de minister-president ook noodzakelijk dat ook de boekingsplatformen zoals Uber onder het toepassingsgebied van de Brusselse regelgeving valt. Daarom wil hij met de parlementaire meerderheid een gerichte en dringende hervorming van de ordonnantie doorvoeren voor de reglementering, controle en eventuele sanctionering van bookingsplatformen en VVB-chauffeurs die zich niet aan de Brusselse regelgeving houden.

